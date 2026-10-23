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23 октября, 10:47

Политика

В Госдуму внесли проект об условии сохранения пособия при раннем выходе из декрета

Фото: depositphotos/AlexLipa

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому для сохранения ежемесячного пособия при досрочном выходе на работу нужно будет провести в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, а также в законы о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно пояснительной записке, право на выплаты сохранят за матерями и другими лицами, имеющими право на пособие, если они выйдут из отпуска до того, как ребенку исполнится полтора года, но пробудут в нем не менее двух месяцев.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2027 года. Такой же срок предусмотрен другим законопроектом, связанным с изменением порядка выплаты пособий на детей.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе женщины в декрет в связи со второй беременностью. Сейчас в такой ситуации матери приходится выбирать между двумя выплатами, хотя первый ребенок по-прежнему нуждается в уходе, а расходы семьи растут.

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