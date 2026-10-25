IKEA продлила действие товарного знака в России до 2036 года

Фото: depositphotos/blinow61

Шведская компания IKEA продлила действие товарного знака IKEA Family в России до сентября 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Срок действия исключительного права на товарный знак истекал в сентябре 2026 года. Правообладатель, компания "Интер Икеа Системс Б.В.", подал заявление о продлении регистрации, которое ведомство удовлетворило.

Под маркой IKEA Family в России разрешено продавать мебель, зеркала, товары для дома и кухни, посуду, ковры, игрушки, одежду, обувь и парфюмерию.

В марте 2022 года IKEA объявила о приостановке всех продаж в России, а в июне того же года сообщила, что не видит возможности возобновить их в обозримом будущем.

Ранее бренд французского дома моды Chloé зарегистрировал товарный знак в России. Исключительное право будет действовать до 3 июля 2035 года.

Под ним компания будет продавать парфюмерию, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, одежду и обувь.