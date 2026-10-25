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25 октября, 15:04

Общество

Директор школы рассказал о преимуществах "МЭШ" для учеников и учителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервисы "Московской электронной школы" помогают в повседневной работе и образовательных задачах ученикам, педагогам и родителям. Об этом сообщил директор школы №1164 Михаил Клочихин.

"В школе №1164 мы ежедневно пользуемся сервисами МЭШ и видим их практическую пользу. Для учителя это прежде всего реальный механизм высвобождения времени для общения с детьми и объяснения сложных тем. МЭШ стала качественным помощником при подготовке материалов к урокам, проведении занятий и последующих оценочных процедур", – рассказал Клочихин.

Он отметил, что учителя располагают богатой коллекцией проверенных материалов, готовых уроков, интерактивных заданий и инструментов для оценки. Ученики же могут пользоваться этими ресурсами в привычном цифровом формате, когда им удобно. А родители получают ясное понимание учебного процесса и успехов своих детей

По его словам, Москва одной из первых выстроила цифровую образовательную среду как полноценную систему, и теперь столичный опыт помогает менять повседневную работу школ по всей стране, делать ее технологичнее и эффективнее.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичная система образования продолжит развиваться с помощью цифровых решений "Московской электронной школы (МЭШ). По его словам, за десять лет платформа стала крупнейшей в мире образовательной платформой без аналогов.

Ее сервисы совершенствуют для персональной поддержки школьников, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и адаптируют для системы среднего профессионального образования.

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