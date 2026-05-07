Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 15:32

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как школьникам помогает программа профориентации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве запущена программа профориентации для учащихся 10-х и 11-х классов. О том, как она помогает школьникам, на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что для девятиклассников этот проект действует с 2023 года. Теперь ученики 11-х классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей могут присоединиться к программе из пяти этапов по индивидуальному запросу.

Первый этап – это сессия "Москва – город возможностей". Там подростки узнают больше о востребованных в столице профессиях и дальнейших перспективах при выборе специальности. После этого им предлагают пройти тест на определение интересов и сильных сторон. Результаты приходят в сервис "Портфолио учащегося" "Московской электронной школы" (МЭШ).

На третьем этапе старшеклассники индивидуально консультируются с карьерным наставником. Специалисты оценивают результаты тестирования и помогают ученикам определиться с направлением.

Также город организует встречи школьников с представителями вузов, рассказал Собянин. Они рассказывают о популярных направлениях и условиях поступления. Всего проект сотрудничает с 54 вузами, в том числе с РАНХиГС, РУДН, РЭУ имени Г. В. Плеханова, МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Далее следует мастер-класс "Создай свою модель успеха", благодаря которому ученики могут составить план действия для поступления в конкретный вуз. Сейчас в программе участвуют уже 8 тысяч подростков и 90% выбрали будущую профессию, отметил градоначальник.

Ранее в кинопарке "Москино" началась практика для учеников столичных медиаклассов. По словам заммэра Анастасии Раковой, система предпрофессиональных классов в Москве развивается уже более 10 лет. Это помогает школьникам выбрать профессию благодаря прохождению практики. Они посещают реальные площадки и получают полезные знания от специалистов.

Депутат Разворотнева инициировала запуск цикла профориентационных экскурсий для школьников

Читайте также


мэр Москвыгородобразование

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика