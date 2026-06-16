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16 июня, 05:23

Политика

Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль призывали Путина к миру в начале конфликта

Фото: ТАСС/EPA/AP POOL/PAVEL BEDNYAKOV

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что представители Ватикана и Израиля в первые дни украинского конфликта призывали Владимира Путина отвести войска из Киева и заключить мирное соглашение. Об этом он сообщил в интервью Al Arabiya.

"Определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский собирается подписать перемирие", – отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, именно эти обещания и легли в основу его заявления. Тем не менее после этого конфликт продолжился, указал белорусский лидер.

Он добавил, что на сегодняшний день российские войска продолжают двигаться вперед по линии фронта, однако ни одна из сторон все же не добилась своих целей.

Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявлял ранее Путин. Он также указал, что российская сторона 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там "русские люди проживают".

Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора согласовали очередной визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Кроме того, стороны отметили, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают переговорам.

Путин назвал условия завершения конфликта на Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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