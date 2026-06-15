Эксперт Вольпин: удары молний чаще всего приходятся на дуб, тополь, сосну и ель

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Чаще всего молния поражает дуб, тополь, сосну и ель, тогда как береза, клен и бук страдают значительно реже. Об этом Агентству "Москва" сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Эксперт объяснил это комплексом факторов, среди которых ключевую роль играют содержание влаги в стволе и особенности корневой системы. Таким образом, дуб и тополь обладают мощной и глубокой корневой системой, которая достигает влажных слоев почвы и превращает дерево в эффективный проводник между небом и землей.

"Сосна и ель, особенно корабельные, очень высокие, а их смолистая древесина содержит много эфирных масел и влаги", – рассказал Вольпин.

Он также дал рекомендации по безопасности во время грозы. Он подчеркнул, что ложиться на землю категорически нельзя, поскольку это увеличивает площадь поражения шаговым напряжением. Вместо этого лучше сесть на корточки – так называемую позу эмбриона – поставить ступни вместе, обхватить колени руками и пригнуться, сведя контакт с землей к минимуму.

Самым безопасным укрытием эксперт назвал низину, сухой овраг или любое углубление в рельефе. Если поблизости есть лес, стоит укрыться среди низкого кустарника или под кронами невысоких деревьев, но ни в коем случае не прятаться под дубами, соснами и елями. Кроме того, необходимо держаться на расстоянии не менее 30–50 метров от водоемов, металлических предметов, велосипедов, мангалов и костров.

По мнению Вольпина, идеальным убежищем во время грозы служит автомобиль. Он работает по принципу "клетки Фарадея" – если молния ударяет в крышу или корпус машины, гигантский ток проходит по металлическому кузову и затем стекает в землю через колеса, не затрагивая салон. Чтобы повысить безопасность, нужно выключить все гаджеты и убрать антенны и наушники.

Эксперт предупредил, что некоторые места особенно опасны во время грозы. В первую очередь это открытые возвышенности и холмы, где человек может стать самой высокой точкой. Поля тоже представляют серьезную угрозу по той же причине.

"Вода и мокрый берег отлично проводят ток, и разряд может поразить на расстоянии даже без прямого попадания. Крайне уязвимы одиноко стоящие высокие деревья, опоры ЛЭП, металлические конструкции. В поле, на холме или у кромки водоема шанс попадания молнии наиболее высок – молния всегда ищет самый короткий путь к земле, и любой вертикальный объект на открытом пространстве становится естественной мишенью", – отметил он.

Ранее сообщалось, что три дома сгорели из-за удара молнии в Оренбургской области. Уточнялось, что молния ударила по нежилому дому на улице Чапаева, после чего огонь перекинулся на два соседних здания и хозяйственные постройки.