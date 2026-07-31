Медведь откусил часть руки сотруднице вольерного комплекса в Приморье

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Медведь откусил часть правой руки сотруднице вольерного комплекса в Уссурийске во время ухода за животными. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным регионального ведомства, инцидент произошел вечером 30 июля на территории парка "Дора". Женщина выполняла обязанности по кормлению медведей в вольерах и при подходе к клетке с животным по кличке Душка получила тяжелую травму.

Следователи организовали доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда (часть 1 статьи 143 УК РФ). Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, женщина потеряла много крови. Ее доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудницу подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее в Магаданской области спасатели эвакуировали рыбака, который укрывался от медведицы с медвежонком на мысе Отлогом. Мужчина позвонил в "112" и попросил помощи, сообщив, что хищники пытаются проникнуть в его дом. К прибытию спасателей медведи уже покинули территорию, рыбака спустя несколько часов доставили в Магадан.