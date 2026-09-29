Британец в костюме Бэтмена побежал за грабителем и вернул девушке похищенную сумку

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В британском графстве Норфолк мужчина в костюме Бэтмена погнался за грабителем, который выхватил у девушки сумку, и помог вернуть ее хозяйке. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 19 сентября в Норвиче. Вечером 25-летний Сонни Мейсон посетил с друзьями тематическую вечеринку, для которой оделся в костюм Бэтмена. Его товарищи выбрали образы Мистера Фантастика, Ядовитого Плюща и Циклопа – других популярных персонажей комиксов.

Компания стояла у бара, когда рядом появился незнакомый мужчина и попытался завести разговор. Затем он обвинил в краже сигарет двух девушек, стоящих в очереди, и выхватил у одной из них сумку.

Мейсон побежал за грабителем, к нему также присоединились друзья. Догнать преступника им не удалось, однако во время погони молодые люди заметили полицейских, которым рассказали о произошедшем.

Вскоре выяснилось, что, убегая, беглец избавился от сумочки, забросив ее на высокую кирпичную стену. С помощью друзей Мейсону удалось ее достать и вернуть девушке. Разыскать грабителя пока не удалось.

Ранее дом создателя мультфильма "Свинка Пеппа" Марка Бейкера в английском графстве Суррей ограбила румынская преступная группировка. Подозреваемые проникли в особняк стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов и за полтора часа вынесли 15 дизайнерских сумок, часы Rolex и ювелирные украшения на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов.

Хозяев в этот момент дома не было. Позднее злоумышленников задержали, одного из них приговорили к пяти годам тюремного заключения, другого – к четырем годам.