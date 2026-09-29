Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:13

Происшествия

Британец в костюме Бэтмена побежал за грабителем и вернул девушке похищенную сумку

Фото: swns.com

В британском графстве Норфолк мужчина в костюме Бэтмена погнался за грабителем, который выхватил у девушки сумку, и помог вернуть ее хозяйке. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 19 сентября в Норвиче. Вечером 25-летний Сонни Мейсон посетил с друзьями тематическую вечеринку, для которой оделся в костюм Бэтмена. Его товарищи выбрали образы Мистера Фантастика, Ядовитого Плюща и Циклопа – других популярных персонажей комиксов.

Компания стояла у бара, когда рядом появился незнакомый мужчина и попытался завести разговор. Затем он обвинил в краже сигарет двух девушек, стоящих в очереди, и выхватил у одной из них сумку.

Мейсон побежал за грабителем, к нему также присоединились друзья. Догнать преступника им не удалось, однако во время погони молодые люди заметили полицейских, которым рассказали о произошедшем.

Вскоре выяснилось, что, убегая, беглец избавился от сумочки, забросив ее на высокую кирпичную стену. С помощью друзей Мейсону удалось ее достать и вернуть девушке. Разыскать грабителя пока не удалось.

Ранее дом создателя мультфильма "Свинка Пеппа" Марка Бейкера в английском графстве Суррей ограбила румынская преступная группировка. Подозреваемые проникли в особняк стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов и за полтора часа вынесли 15 дизайнерских сумок, часы Rolex и ювелирные украшения на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов.

Хозяев в этот момент дома не было. Позднее злоумышленников задержали, одного из них приговорили к пяти годам тюремного заключения, другого – к четырем годам.

Читайте также


происшествияза рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика