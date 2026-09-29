Умер один из создателей основ расшифровки генома академик Евгений Свердлов

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На 88-м году жизни скончался выдающийся ученый в области молекулярной биологии и генной инженерии, один из создателей основ расшифровки генома, академик РАН Евгений Свердлов. Об этом сообщил Институт биоорганической химии (ИБХ).

Уточняется, что он умер 28 сентября.

Свердлов родился в 1938 году в Днепропетровске УССР. В 1955-м он окончил школу в Ставропольском крае, куда был эвакуирован с матерью во время войны. Поступал на физфакультет МГУ, но не прошел по конкурсу и лишь в 1956 году поступил на химфак. С 1965 года работал в Институте химии природных соединений АН СССР, ныне ИБХ РАН. С 1988 по 2006 год Свердлов был директором Института молекулярной генетики РАН.

Основные его труды посвящены разработке методов исследования генетического материала, анализу структур и функций генов, развитию теоретических основ биотехнологии и получению биотехнологических продуктов для медицины и сельского хозяйства. Он разработал химические подходы к определению последовательностей молекул ДНК, что позволило создать основы расшифровки геномов, в том числе человека.

В частности, он активно участвовал в российском проекте "Геном человека". Разработал методы широкомасштабного сравнительного анализа геномов человека и животных, а также микробных патогенов.

