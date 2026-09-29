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29 сентября, 16:59

Политика

Глава РДК Капустин заочно арестован вместе с Дудем по делу об оправдании терроризма

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу блогеру и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и главе "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денису Капустину (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в СК России.

Оба обвиняются в оправдании и пропаганде терроризма. По данным следствия, не позднее апреля 2026 года Дудь и Капустин, находясь на территории Молдавии, организовали и провели интервью, в котором сделали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма. После этого Дудь опубликовал видеозапись интервью в открытом доступе на своем канале на YouTube.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Столичный суд заочно заключил журналиста под стражу 29 сентября. Срок заключения – два месяца. Он начнет исчисляться с момента передачи Дудя российским правоохранителям в случае его экстрадиции либо с момента задержания на территории России.

До этого журналисты писали о начале процесса конфискации имущества блогера. По данным СМИ, первым объектом стала трехкомнатная квартира площадью 78,5 квадратного метра в Южном Бутове. Ее стоимость оценивается в 26 миллионов рублей. Также у Дудя могут конфисковать дом площадью 250 "квадратов" и участок 12 соток в коттеджном поселке Синергия в ТиНАО стоимостью около 75 миллионов рублей.

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