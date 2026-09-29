Володин заявил, что тщеславие и стремление к власти приводят к краху государства

Тщеславие и стремление к власти ведут к краху государства, и такого развития событий допустить нельзя, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом собрании фракции "Единая Россия" в Госдуме девятого созыва.

Володин отметил, что если взглянуть на историю российского государства, то можно увидеть, что все сложности происходили из-за того, что "в первую очередь думали о себе", о своей власти и тщеславии, а это, как правило, ведет к краху государства, "к бедам и к гибели людей".

Он отметил, что председатель Госдумы должен создавать условия для самореализации депутатов, повышать эффективность работы комитетов и налаживать диалог между фракциями. Качество принимаемых решений зависит от того, насколько конструктивным будет этот диалог.

Володин также сказал, что все проблемы в истории России возникали из-за раскола элит, слабости власти и нежелания слышать друг друга. По его словам, извне Россию победить невозможно.

Ранее стало известно, что Володин станет первым политиком в истории современной России, который будет возглавлять Госдуму более двух сроков. Его кандидатуру поддержал Владимир Путин.

Он занимает этот пост с 2016 года. До избрания спикером Володин с 1999 по 2011 год входил в число депутатов третьего, четвертого и пятого созывов. В 2010–2011 годах он был заместителем председателя правительства, а после этого до 2016 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента России.

