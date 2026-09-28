Путин поддержал выдвижение Володина на пост председателя Госдумы

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Владимир Путин поддержал выдвижение Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы нового созыва. Об этом президент заявил на встрече с руководителями политических партий, прошедших в парламент.

"Я со своей стороны полностью поддерживаю идею о выдвижении Володина Вячеслава Викторовича", – сказал Путин.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Ранее "Единая Россия" определилась с кандидатами на руководящие посты в новой Госдуме. Спикером партия предложила оставить Вячеслава Володина, его кандидатуру Дмитрий Медведев заранее согласовал с Путиным.

Фракцию ЕР, вероятно, возглавит Дмитрий Кобылкин, первым вице-спикером предложена Ирина Яровая, а на должности заместителей председателя выдвинуты Алексей Гордеев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Виталий Савельев и Владимир Васильев.