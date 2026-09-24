Медведев назвал кандидатуры на ключевые посты в Госдуме

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев озвучил кандидатов на основные должности в Госдуме от партии.

Спикером предложено оставить Вячеслава Володина. Медведев отметил, что обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Володина.

На пост руководителя фракции ЕР рассматривается Дмитрий Кобылкин. Он сейчас возглавляет комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Первым заместителем председателя Госдумы предложено назначить Ирину Яровую, а заместителями спикера – Алексея Гордеева, Александра Жукова, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко, Виталия Савельева и Владимира Васильева.

На посты глав комитетов выдвинуты следующие кандидаты:



по бюджету и налогам – Андрей Макаров;

по энергетике – Николай Шульгинов;

по конституционному, гражданскому закону и судоустройству – Павел Крашенинников;

по обороне – Владимир Касатонов;

по уголовному и административному закону – Юрий Петров;

по просвещению – Ирина Белых;

по молодежной политике – Владислав Головин;

по контролю – Олег Морозов;

по информационной политике, технологиям и связи – Сергей Боярский;

по экономической политике – Максим Топилин;

по культуре – Олег Казаков;

по транспорту – Евгений Москвичев;

по промышленности и торговле – Владимир Гутенев;

по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов;

по делам национальностей – Владимир Иванов;

по физической культуре и спорту – Олег Матыцин;

по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев;

по международным делам – Петр Толстой;

по региональной политике и местному самоуправлению – Ирина Гусева;

по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александр Сидякин.

Также партия выдвинула кандидатов на должности председателей комиссий: Виктор Пинский – по регламенту и обеспечению деятельности ГД, Валентина Терешкова – по вопросам депутатской этики, Эрнест Валеев – по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, а также мандатным вопросам.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании состоялись в период с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Официальное оглашение итогов голосования ожидается не ранее 25 сентября. Однако по предварительным результатам подсчета голосов "Единая Россия" заручилась поддержкой 57,83% избирателей. На втором месте – КПРФ с результатом 13,81%, на третьем – ЛДПР (8,98%), на четвертом – "Новые люди" (7,96%).

