24 сентября, 18:23Политика
Медведев назвал кандидатуры на ключевые посты в Госдуме
Фото: kremlin.ru
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев озвучил кандидатов на основные должности в Госдуме от партии.
Спикером предложено оставить Вячеслава Володина. Медведев отметил, что обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Володина.
На пост руководителя фракции ЕР рассматривается Дмитрий Кобылкин. Он сейчас возглавляет комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Первым заместителем председателя Госдумы предложено назначить Ирину Яровую, а заместителями спикера – Алексея Гордеева, Александра Жукова, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко, Виталия Савельева и Владимира Васильева.
На посты глав комитетов выдвинуты следующие кандидаты:
- по бюджету и налогам – Андрей Макаров;
- по энергетике – Николай Шульгинов;
- по конституционному, гражданскому закону и судоустройству – Павел Крашенинников;
- по обороне – Владимир Касатонов;
- по уголовному и административному закону – Юрий Петров;
- по просвещению – Ирина Белых;
- по молодежной политике – Владислав Головин;
- по контролю – Олег Морозов;
- по информационной политике, технологиям и связи – Сергей Боярский;
- по экономической политике – Максим Топилин;
- по культуре – Олег Казаков;
- по транспорту – Евгений Москвичев;
- по промышленности и торговле – Владимир Гутенев;
- по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов;
- по делам национальностей – Владимир Иванов;
- по физической культуре и спорту – Олег Матыцин;
- по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев;
- по международным делам – Петр Толстой;
- по региональной политике и местному самоуправлению – Ирина Гусева;
- по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александр Сидякин.
Также партия выдвинула кандидатов на должности председателей комиссий: Виктор Пинский – по регламенту и обеспечению деятельности ГД, Валентина Терешкова – по вопросам депутатской этики, Эрнест Валеев – по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, а также мандатным вопросам.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании состоялись в период с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.
Официальное оглашение итогов голосования ожидается не ранее 25 сентября. Однако по предварительным результатам подсчета голосов "Единая Россия" заручилась поддержкой 57,83% избирателей. На втором месте – КПРФ с результатом 13,81%, на третьем – ЛДПР (8,98%), на четвертом – "Новые люди" (7,96%).