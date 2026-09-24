Ямпольская предложила создать список обязательной литературы для прослушивания в детсадах

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Обязательный перечень художественной литературы для прослушивания в детских садах необходимо создать в России, чтобы дети уже с дошкольного возраста начинали обсуждать произведения. Об этом заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в ходе Всероссийского форума работников дошкольного образования "Время дошкольного образования".

В рамках мероприятия, которое было организовано в преддверии Дня воспитателя и дошкольного работника, советник президента обсудила с участниками темы, связанные с дошкольным образованием. Она также затронула вопрос, касающийся списка необходимых игр и игрушек для оснащения детских садов.

"Надеемся, что играми и игрушками, которые станут победителями второго сезона всероссийского конкурса "Родная игрушка", вот ими будут оснащаться детские садики по всей стране в первую очередь", – цитирует Ямпольскую РИА Новости.

Профессиональный праздник День воспитателя и дошкольного работника отмечается в России 27 сентября. Эта дата выбрана не случайно – именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге на Васильевском острове жена профессора Карла Люгебиля Софья открыла первый детский сад.

Ранее сообщалось, что некоторые работы Всероссийского конкурса "Родная игрушка" получат знак качества, который позволит использовать их для оснащения дошкольных учреждений. Этот знак получает любая игрушка, которая прошла содержательную экспертизу и признана достойной быть в руках ребенка.