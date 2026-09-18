Ямпольская заявила, что раннее развитие ребенка противоречит законам природы

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Раннее развитие ребенка, которое обычно распространено на Западе, противоречит законам природы. Об этом заявила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская на торжественном открытии форума "Время дошкольного образования".

По ее словам, детям в России необходимо здоровое развитие, при котором игра – важная часть воспитания.

"Потому что ведущая деятельность дошкольного возраста – это деятельность игровая", – цитирует председателя РИА Новости.

Кроме того, если ребенок играет недостаточно, то в будущем у него могут возникнуть проблемы с учебной деятельностью и коммуникативными навыками. Все это влияет на выбор профессии и самоопределение в жизни.

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что в первые недели учебы не стоит записывать ребенка сразу во все кружки и секции, поскольку организм и внимание еще перестраиваются и перегрузка может появиться очень быстро.

Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно. Также свободное время необязательно заполнять полезными активностями. Короткие паузы, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и вернуть ощущение контроля над своим днем.