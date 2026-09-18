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18 сентября, 16:39

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отсудил у предпринимателя 26 млн руб за некачественные изделия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Барановскому о возмещении убытков из-за некачественных изделий из камня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

С ответчика взыскано более 26 миллионов рублей. В эту сумму вошли стоимость устранения недостатков по заключению судебной экспертизы – 16 328 180 рублей, неустойка по договору – 1 300 000 рублей, штраф – 8 814 090 рублей и госпошлина – 163 720 рублей.

Поводом для разбирательства стали изделия, которые Барановский изготовил для квартиры Киркорова в Филипповском переулке в Москве. На них обнаружились сколы, трещины, задиры и другие дефекты. Кроме того, по мнению истца, монтажные работы были выполнены с грубыми нарушениями норм и правил.

Ранее Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до осени 2028 года. Такое решение принято из-за недостоверных сведений, внесенных двумя компаниями артиста в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ). Одна из них – "Филипп Киркоров Корпорейшн" – остановила свою работу, а вторая – "Филл фо ю" – указала неверный адрес.

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