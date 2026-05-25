12:45

Шоу-бизнес

Киркоров подал в суд на Shot и Life из-за публикаций о долгах за ЖКХ

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Филипп Киркоров обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства после публикации статьи о его задолженности по ЖКХ. Ответчиком выступает АО "Ньюс Медиа", которому принадлежат издания Shot и Life, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для иска стали синхронно вышедшие в двух изданиях статьи о задолженности артиста по оплате коммунальных услуг. Киркоров настаивает, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Певец требует обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать с Shot и Life по 521 тысяче рублей, а также компенсировать расходы на госпошлину в размере 15 тысяч рублей.

В иске отмечается, что распространенная информация может быть направлена на создание негативного образа артиста в глазах зрителей, которые планируют посетить его концерты.

Ранее ряд СМИ писали, что в отношении актрисы Натальи Бочкаревой был подан иск из-за неуплаты ЖКХ. Согласно этим данным, заявление было зарегистрировано 21 января, а первое заседание назначено на 14 мая, однако сумма предполагаемой задолженности не уточнялась.

Позднее артистка опровергла данную информацию и заявила, что задолженность отсутствует.

судышоу-бизнес

