На актрису Наталью Бочкареву подали в суд за неуплату ЖКХ

Управляющая компания подала в суд на актрису Наталью Бочкареву за неуплату ЖКХ, сообщает издание Super.

Иск был зарегистрирован 21 января, первая беседа сторон должна состояться 14 мая. Сумма долга при этом не указана. Ситуация происходит на фоне неоднозначного положения в бизнесе Бочкаревой.

По информации СМИ, она владеет несколькими компаниями, в том числе школой творческого развития для детей. У данной структуры зафиксированы решения налоговой службы о приостановке операций по счетам.

У актрисы также есть компания в сфере управления недвижимостью. Судя по отчетности, она завершила 2025 год с минимальным убытком. В настоящий момент неизвестно, повлияет ли это на судебное разбирательство.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что певец Филипп Киркоров должен около полумиллиона рублей за услуги ЖКХ. Тем не менее директор артиста Екатерина Успенская опровергла эти сообщения. Она отметила, что Киркоров "живет по закону" и оплачивает все вовремя.

