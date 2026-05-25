25 мая, 14:58

Общество

Герой РФ Казымов рассказал о задачах программы "Время героев" для участников СВО

Фото: Евгений Андрофагин

Образовательный проект "Время героев" дает возможность ветеранам и участникам специальной военной операции (СВО) продолжать служить России в гражданских отраслях и применять свой опыт на благо Родины. Такое мнение высказал выпускник первого потока программы, Герой России, участник СВО, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов.

22 мая в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с выпускниками первого потока программы "Время героев" все они являются Героями России. Одним из участников встречи стал Казымов. В зоне СВО он руководил десантно-штурмовой ротой, на счету которой успешное выявление и захват скрытого укрепленного пункта противника, наведение артиллерии на минометный расчет националистов, оборона от превосходящих сил врага.

Защищая позицию, Казымов получил осколочные ранения, но отказался от эвакуации и продолжил руководить своим подразделением, которое в итоге отбило наступление националистов. Украинские боевики потеряли тогда три БМП и более 50 человек. Помимо "Золотой звезды" Героя России, он удостоен ордена Мужества и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Работа на благо России

"Время героев" помогает военнослужащим и ветеранам СВО продолжать служить России в гражданской сфере, применяя все те принципы, которыми мы руководствовались на передовой: ответственность, дисциплинированность, стратегическое и тактическое мышление, умение быстро принимать решение и в кратчайшие сроки выстроить управленческие процессы. Благодаря учебе на программе "Время героев", все это можно аккумулировать и направить в нужное русло: создавать команды гражданских и военных специалистов, которые будут совместно работать на благо страны. Одна из основных задач этой программы – дать новое образование, переподготовку и помочь ветеранам и участникам СВО дальше приносить пользу обществу. Для меня большая ответственность и честь стать частью этой программы", – рассказал он.

По словам Казымова, одним из важнейших этапов обучения по программе стало изучение лучших управленческих практик, которые реализованы в России.

"Посещая разные части нашей страны, мы изучаем лучшие практики управления регионами, городами. Почти везде идет цифровизация процессов и снижение административных барьеров. Конечно, эти наработки нужно передавать в другие регионы РФ, и это уже происходит сегодня. Например, лучшие управленческие практики Москвы передаются в другие города, причем столица транслирует не только опыт, но и передает технологии, готовую инфраструктуру для использования инициативы", – добавил он.

Казымов отметил, что сегодня многие ветераны СВО, в том числе участники программы "Время героев", работают в муниципалитетах, в региональных правительствах, в органах власти федерального уровня. Герой России рассказал, что сейчас участвует в предварительном голосовании "Единой России". По его итогам определятся кандидаты, которые осенью 2026 года представят партию на выборах в Государственную думу IX созыва.

"13 выпускников первого потока нашей программы идут на выборы в Государственную думу Российской Федерации, и для меня большая честь быть в их числе. Послужить людям – это, на мой взгляд, благородная задача. Именно с этим убеждением участвую в предварительном голосовании "Единой России", и если меня поддержат – в выборах в Государственную думу", – пояснил Казымов.

Ранее в рамках встречи с участниками программы "Время героев" Путин пожелал Казымову успеха в участии в выборах в Государственную думу.

"То, что вы собрались попытаться пройти через горнило избирательной кампании, это здорово. Я, так же как и другим вашим коллегам, желаю вам успеха, тем более что вы и здесь поработали, и на фронте себя проявили самым лучшим образом. Такие, как вы, и должны быть в Государственной думе. Удачи вам", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что выпускники "Времени героев" должны быть в числе будущих руководителей в России. Президент пояснил, что они доказали преданность стране, не боятся вызовов и готовы принимать ответственные решения. Именно от таких людей, по мнению главы государства, и должно зависеть будущее всей страны.

