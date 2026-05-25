Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 25 и 26 мая

В Москве в понедельник, 25 мая, ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства в MAX.

В отдельных районах города дождь уже начался. Граждан попросили соблюдать осторожность и не укрываться от непогоды под деревьями.

В столичном Дептрансе, в свою очередь, водителям порекомендовали придерживаться установленных скоростных ограничений и безопасной дистанции. Также перед началом движения следует провести проверку исправности стеклоочистителей и уровня жидкости в системе омывателя и по возможности не парковать машину рядом с деревьями или неустойчивыми конструкциями.

Аналогичная погода, как ожидается, сохранится и во вторник, 26 мая.

В последние выходные мая погода в Москве начнет выправляться и воздух прогреется до 13–15 градусов. В начале июня тепло окончательно вернется в город. Температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов.