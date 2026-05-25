Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня после ликвидации последствий ЧП с танкерами

Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, где были ликвидированы последствия ЧС с танкерами у Керченского пролива. Постановление уже подписано, заявила мэр города-курорта Светлана Маслова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас ведется подготовка галечных пляжей и 1 километра песчаных. На данный момент там устанавливают инфраструктуру. На другие песчаные пляжи завозят чистый песок.

В Севастополе же купальный сезон стартует 15 июня, рассказал на аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев. Из 26 пляжей открыты будут 24.

В частности, из числа мест для купания исключат пляжи "Вязовая роща" и пляж пансионата "Изумруд", добавила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева. При этом причины такого решения она раскрывать не стала.

Чиновник отметила, что водолазы уже обследовали дно на 23 пляжах. Специалисты тем временем проводят лабораторные исследования качества воды и грунта. На данный момент пробы предоставили 22 оператора, 15 из них получили результаты анализов, 11 – экспертные заключения. 8 пляжей отправили необходимые документы в Роспотребнадзор. Вскоре они получат санитарно-эпидемиологические заключения.

На пляжи привозят новые песок и гальку. Кроме того, там восстанавливают твердые покрытия и проводят ремонт инфраструктуры. По поручению губернатора специалисты также проверят наличие укрытий и аптечек.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в конце 2024 года в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. Тем не менее к настоящему времени более 5 километров пляжной территории в Анапе засыпали завезенным чистым песком.