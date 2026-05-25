Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 16:02

Общество

Папа Римский в энциклике об ИИ привел цитату Гэндальфа из "Властелина колец"

Фото: ТАСС/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике (послание папы Римского католическому духовенству или всем католикам. – Прим. ред.) Magnifica humanitas, посвященной защите человека в эпоху искусственного интеллекта (ИИ), привел цитату волшебника Гэндальфа из "Властелина колец" британского писателя Джона Толкина.

Понтифик отметил, что в зоне ответственности каждого человека находится выбор между тем, чтобы "подпитывать менталитет силы" или же сохранять "образ мышления, настроенный на мир". Чтобы подкрепить эту мысль, Лев XIV привел отрывок из заключительной части трилогии – "Возвращение короля" – со словами Гэндальфа.

"Не в нашей власти управлять всеми отливами и приливами в мире. Нам дано лишь решить, что делать со временем, которое нам отпущено; искоренять зло на тех полях, которые нам ведомы, чтобы живущие после нас могли возделывать чистую землю", – приводятся слова Гэндальфа в документе папы Римского.

Ранее Лев XIV подписал указ о запрете католикам вступать в браки или иметь половые отношения с несколькими партнерами. Согласно данному решению, брак признается лишь между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь.

Читайте также


обществорелигия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика