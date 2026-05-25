Папа Римский в энциклике об ИИ привел цитату Гэндальфа из "Властелина колец"

Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике (послание папы Римского католическому духовенству или всем католикам. – Прим. ред.) Magnifica humanitas, посвященной защите человека в эпоху искусственного интеллекта (ИИ), привел цитату волшебника Гэндальфа из "Властелина колец" британского писателя Джона Толкина.

Понтифик отметил, что в зоне ответственности каждого человека находится выбор между тем, чтобы "подпитывать менталитет силы" или же сохранять "образ мышления, настроенный на мир". Чтобы подкрепить эту мысль, Лев XIV привел отрывок из заключительной части трилогии – "Возвращение короля" – со словами Гэндальфа.

"Не в нашей власти управлять всеми отливами и приливами в мире. Нам дано лишь решить, что делать со временем, которое нам отпущено; искоренять зло на тех полях, которые нам ведомы, чтобы живущие после нас могли возделывать чистую землю", – приводятся слова Гэндальфа в документе папы Римского.

Ранее Лев XIV подписал указ о запрете католикам вступать в браки или иметь половые отношения с несколькими партнерами. Согласно данному решению, брак признается лишь между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь.