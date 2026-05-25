Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 19:25

Происшествия
Главная / Новости /

СК: версии о побеге и похищении пропавшей семьи Усольцевых не подтвердились

Версии о побеге и похищении пропавшей семьи Усольцевых не подтвердились – СК

Фото: sledcom.ru

Версии о побеге и похищении пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не подтверждаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения", – добавили в ведомстве.

При этом еще две версии, включая несчастный случай и совершение в отношении членов семьи "иного преступления", пока планомерно отрабатываются следователями.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними была потеряна. Поиски семьи были прекращены 12 октября.

Затем работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках. Поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года. В частности, к концу мая спасатели обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в поисках пропавшей семьи, а также сделали более 13 тысяч аэрофотоснимков.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика