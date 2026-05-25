СК: версии о побеге и похищении пропавшей семьи Усольцевых не подтвердились

Версии о побеге и похищении пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не подтверждаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

При этом еще две версии, включая несчастный случай и совершение в отношении членов семьи "иного преступления", пока планомерно отрабатываются следователями.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними была потеряна. Поиски семьи были прекращены 12 октября.

Затем работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках. Поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года. В частности, к концу мая спасатели обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в поисках пропавшей семьи, а также сделали более 13 тысяч аэрофотоснимков.

