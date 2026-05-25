10:40

Происшествия

В Красноярском крае спасатели обследовали непроходимые тропы в поисках семьи Усольцевых

Фото: spas24.ru

Спасатели обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в горах Кутурчинского Белогорья в поисках пропавшей семьи Усольцевых, сообщил отряд "Спасатели".

Отмечается, что речь идет о труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Кроме того, на место выехали представители Следственного комитета и добровольцы из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Представитель отряда Серафима Чооду рассказала РИА Новости, что специалисты сделали более 13 тысяч аэрофотоснимков во время совместных поисков со спасателями и сотрудниками СК пропавшей семьи. На место пропажи спасатели выехали 23 мая, поиски продлятся три дня. Задействованы 5 человек и 4 единицы техники.

"На месте – автономная группа поисковиков: координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию", – подчеркнула Чооду.

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае прошлой осенью. Информация об этом появилась 2 октября 2025 года. Правоохранительные органы выяснили, что Сергей, Ирина и Арина 28 сентября пошли в поход в сторону горы Буратинка, после этого связаться с ними не удавалось.

Поиски шли до 12 октября. После этого работы велись точечно на отдельных участках. Операцию возобновили в апреле 2026 года, но она не дала результатов. В середине мая прошла очередная двухдневная поисковая операция.

