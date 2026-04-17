17 апреля, 08:18

Происшествия

Спасатели возобновили поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

Фото: телеграм-канал "КГКУ "Спасатель"

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, которая в 2025 году пропала на территории Партизанского района Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского поисково-спасательного отряда.

Повторные поисковые мероприятия пройдут с 17 по 19 апреля по заявке от следственных органов. В поисках примут участие пять человек и четыре единицы техники поисково-спасательного отряда.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними была потеряна.

Поиски семьи были прекращены 12 октября. Затем работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках. По словам спасателей, на горе осталась еще необследованная территория площадью 1,6 на 2,5 километра, что будет главной задачей отряда, когда растает снег.

