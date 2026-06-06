Электроснабжение ЗАЭС восстановлено после ввода в строй линии "Ферросплавная-1"

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

После ввода в строй линии "Ферросплавная-1" электроснабжение ЗАЭС было восстановлено, сообщили в пресс-службе станции.

В настоящий момент все системы и оборудование ЗАЭС функционируют в нормальном режиме. Персонал станции, в свою очередь, осуществляет постоянный контроль параметров безопасности.

"Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", – добавили в сообщении.

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС 4 июня. Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20.

Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу "Ферросплавная-1". В результате ЗАЭС была полностью обесточена.

Кроме того, пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

