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05 июня, 20:32

Политика

Путин заявил, что ВСУ потеряли голову, нанося удар по ЗАЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ситуация с ударами Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС является очень опасной, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Кстати говоря, совсем другая ситуация в другом месте – это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удары вблизи станции. Вот в последнее время совсем уже голову потеряли – нанесли удар прямо по реактору, но, слава богу, никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал", – сказал глава государства.

Президент пояснил, что при атаках реактор был остановлен. Но ситуация на электростанции очень опасная, "там же есть отработанное топливо". Путин сказал, что если емкости будут повреждены, то встанет серьезный вопрос.

"Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может в Европу подуть", – добавил Путин.

Ранее сообщалось, что киевский режим нанес массированную атаку беспилотниками вблизи ЗАЭС. ВСУ ударили не менее 20 тяжелыми БПЛА. Целью Киева стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

Несмотря на ЧП, электростанция работала штатно. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в ее окрестностях находился в пределах нормы.

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