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23 июля, 09:01

Происшествия

Трехлетний мальчик погиб после атаки БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF.com

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Воронежской области, который возник из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Силы ПВО прошлой ночью сбили над Воронежем и 6 районами области 36 БПЛА. Один из дронов упал в пригороде Воронежа. После этого в частном доме, где находился ребенок, возник пожар. Его родители получили ранения разной степени тяжести.

"От себя лично и от правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь", – написал Гусев.

Там же пострадал 19-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась. Также повреждения получили крыша одного из маркетплейсов и фасад еще одного здания.

Кроме того, в 9 частных домах повреждены хозяйственные постройки и кровля, выбиты стекла. Ремонт коммуникаций и замена окон понадобятся жильцам 15 квартир в пяти многоквартирных домах. Осколками повреждены порядка 10 машин.

Губернатор добавил, что в 2 других районах в 2 частных домовладениях повреждены фасад, окна и кровля. Он подчеркнул, что на всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА.

Накануне сообщалось, что в Сочи обломки украинского беспилотника упали на территории храма. В результате случившегося пострадал ребенок.

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