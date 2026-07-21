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21 июля, 11:51

Происшествия

Обломки БПЛА упали на территории храма в Сочи

Фото: 123RF.com/boscorelli

Фрагменты украинского дрона упали на территории храма в центральном районе Сочи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

В результате случившегося пострадал ребенок. На место прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

Ранее лес загорелся в Милютинском районе Ростовской области после падения фрагментов вражеского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные занимаются тушением возгорания.

До этого мужчина был ранен при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Пострадавшего госпитализировали. Также там повреждены три частных дома.

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