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22 июля, 14:59

Политика

На Кубани усилят антитеррористическую защиту после ударов ВСУ по гражданским объектам

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На Кубани усилят антитеррористическую защиту после участившихся ударов по гражданским объектам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, сейчас максимальное внимание сосредоточено на критических объектах, однако теперь противник начал все чаще атаковать и гражданские предприятия с целью раскачать ситуацию. В связи с этим власти и собственники данных предприятий должны будут обеспечить их антитеррористическую защищенность.

Кондратьев отметил, что сейчас необходимо изучить потенциальные цели, посмотреть на происходящее в других регионах и сделать все необходимое для усиления защиты.

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА в ночь на 22 июля. В Краснодаре из-за падения обломков дрона загорелся складской комплекс. В Армавире возгорание произошло на территории одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело о теракте. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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