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23 июля, 17:14

В мире

ВОЗ призвала страны Европы готовить больницы к жаре так же серьезно, как к пандемиям

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Европейские страны должны готовить системы здравоохранения к жаре так же серьезно, как к пандемиям. Об этом заявил ТАСС региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

"Перегретые палаты, перегруженный персонал и выходящие из строя системы охлаждения и информационные системы недопустимы в условиях европейского лета XXI века", – сказал Клюге.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что текущее лето стало уроком для стран Европы. Он указал, что системы раннего предупреждения помогают лишь в том случае, если за ними следуют решительные меры в области здравоохранения.

Клюге отметил, что необходимо проверять состояние здоровья наиболее уязвимых граждан, корректировать график тех, кто работает на свежем воздухе, а также охлаждать общественные помещения.

Ранее сообщалось, что около 900 человек скончались в Испании в июне из-за жары. Средняя температура на материковой части государства составляла 23,2 градуса. Таким образом, прошедший месяц оказался вторым самым теплым июнем за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года.

Больше тысячи человек погибли в Европе за неделю из-за жары

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