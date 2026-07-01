El Pais: около 900 смертей зафиксировали в Испании на фоне жары

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Порядка 900 человек скончалась в Испании в июне из-за жары. Об этом пишет газета El Pais, ссылаясь на предварительные сведения системы ежедневного мониторинга смертности.

Таким образом, июнь оказался в стране вторым месяцем с самой высокой смертностью, которая связана с жарой. Специалисты ведут наблюдения с 2015 года. Больше всего случаев зарегистрировали в 2017-м – тогда умерли 1 тысяча человек.

В ряде регионов Испании объявили погодное предупреждение из-за жары. По прогнозам, воздух может прогреться до 40 градусов.

В июне средняя температура на материковой части государства составляла 23,2 градуса. Таким образом, прошедший месяц оказался вторым самым теплым июнем за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года.

Самым жарким стал первый месяц лета 2025 года. Столбики термометров зафиксировались на отметке 23,6 градуса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за одну неделю июня в Европе от жары скончались более 1,3 тысячи человек. Он призвал европейские страны составлять планы действий по защите здоровья в условиях такой погоды.