Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 09:49

Происшествия
Главная / Новости /

El Pais: около 900 смертей зафиксировали в Испании на фоне жары

Около 900 смертей зафиксировали в Испании на фоне жары

Фото: 123RF.com/joseh51

Порядка 900 человек скончалась в Испании в июне из-за жары. Об этом пишет газета El Pais, ссылаясь на предварительные сведения системы ежедневного мониторинга смертности.

Таким образом, июнь оказался в стране вторым месяцем с самой высокой смертностью, которая связана с жарой. Специалисты ведут наблюдения с 2015 года. Больше всего случаев зарегистрировали в 2017-м – тогда умерли 1 тысяча человек.

В ряде регионов Испании объявили погодное предупреждение из-за жары. По прогнозам, воздух может прогреться до 40 градусов.

В июне средняя температура на материковой части государства составляла 23,2 градуса. Таким образом, прошедший месяц оказался вторым самым теплым июнем за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года.

Самым жарким стал первый месяц лета 2025 года. Столбики термометров зафиксировались на отметке 23,6 градуса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за одну неделю июня в Европе от жары скончались более 1,3 тысячи человек. Он призвал европейские страны составлять планы действий по защите здоровья в условиях такой погоды.

Европейская жара не доберется до столичного региона

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика