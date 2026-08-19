В Раде заявили о задержании экс-замглавы офиса Зеленского Мудрой

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Бывший заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Ирина Мудрая задержана, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гончаренко, Мудрая находится в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), с ней проводят следственные действия. Кроме того, политик проведет ночь в изоляторе временного содержания.

Зеленский уволил Мудрую 19 августа на фоне операции НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по разоблачению преступной организации.

Уточнялось, что группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица. Другие подробности не публиковались, но Гончаренко заявлял об обысках у Мудрой.

