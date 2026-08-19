19 августа, 18:05Политика
Мединский ответил "время покажет" на вопрос о возможности новых переговоров в Стамбуле
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прокомментировал возможность возобновления стамбульского формата, передает "Юнашев Live".
"Время покажет", – сказал Мединский, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва открыта к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но ждет от западных стран конструктивного подхода. Кроме того, Россия неоднократно доказывала готовность к диалогу, в то время как Киев вел себя непоследовательно.
Он также указал на то, что перспективы возобновления диалога могут появиться только в том случае, если в "лагере спонсоров" Украины появится понимание необходимости честного и конструктивного разговора.