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01 августа, 16:57

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Рубио: США хотят узнать, можно ли придать импульс урегулированию на Украине

США хотят узнать, можно ли придать импульс урегулированию на Украине – Рубио

Фото: AP Photo/POOL/Brendan Smialowski

Вашингтон в ближайшие недели планирует оценить возможность придать импульс урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в ближайшие несколько недель можно будет увидеть "некоторые усилия", которые помогут понять, есть ли возможность "перезапустить" переговоры и положить конец конфликту.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии", – подчеркнул Рубио.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий. Он также указывал на то, что он поддерживает хорошие отношения как с Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

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