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02 августа, 16:11

Происшествия

Суд в Белграде заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве россиянки

Фото: depositphotos/merrydolla

Суд в Белграде арестовал на 30 дней гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой. Об этом сообщило "Радио и телевидение Сербии".

По версии следствия, подозреваемый заманил женщину в квартиру и задушил ее предметом одежды. Затем он спрятал тело в чемодан и выбросил его в канал Визель в белградском районе Падинска-Скела. На допросе он отрицал свою вину.

27-летняя Туркова пропала в Белграде 25 июля. Гражданка РФ приехала в Сербию как туристка и исчезла уже на следующий день. Местная полиция начала поиски пропавшей.

Лишь 31 июля ее тело нашли в чемодане в пригороде Белграда. Следом полиция Сербии задержала гражданина Турции по подозрению в убийстве 27-летней гражданки России.

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