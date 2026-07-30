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30 июля, 12:57

Происшествия

В Сербии пропала россиянка

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Санкт-Петербурга пропала в сербском Белграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД РФ.

По словам собеседника агентства, родственницы девушки обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении 29 июля. Других подробностей о случившемся он не привел.

Предполагается, что пропавшей оказалась Людмила Туркова 1998 года рождения. Недавно ее подруга опубликовала в своем телеграм-канале объявление о поисках. Согласно ему, россиянка перестала выходить на связь 25 июля. В тот день она собиралась посетить ночной клуб. Среди особых примет девушки названы несколько татуировок. Подруга пропавшей пока не комментирует ход поисков.

Ранее российский криптоинвестор и боец муай-тай Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, пропавший в Паттайе в начале 2026 года, был найден мертвым в Бангкоке. Тело обнаружили в братской могиле для невостребованных иностранцев.

По словам главы российских волонтеров Светланы Шерстобоевой, поиски Гарбузова велись с начала февраля, а родственники подавали заявление в полицию. Однако правоохранители не смогли найти тело из-за ошибки в написании фамилии погибшего.

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