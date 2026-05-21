21 мая, 16:03

Происшествия

Пропавший в начале 2026 года российский криптоинвестор найден мертвым в Таиланде

Фото: МАХ/Baza

Российского криптоинвестора и бойца муай-тай Максима Гарбузова из Санкт-Петербурга, пропавшего в Паттайе в начале 2026 года, нашли мертвым в Таиланде. Об этом сообщила глава российских волонтеров в Королевстве Светлана Шерстобоева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, тело Гарбузова было обнаружено в Бангкоке в братской могиле, в какие обычно хоронят невостребованных иностранцев.

Активистка также уточнила, что поиски Гарбузова велись с начала февраля, а родственники подавали заявление в полицию. Однако правоохранители не смогли найти тело из-за ошибки в написании фамилии погибшего.

Ранее в тайской провинции Районг нашли тело россиянина с предсмертной запиской в кармане. Речь идет о мужчине по имени Вадим Ли 1984 года рождения.

В послании погибший принес свои "извинения за неудобства" тем, кто обнаружил его тело, а также указал, что у него в сейфе лежит 200 долларов и 10 тысяч бат. Кроме того, он попросил развеять свой прах в "красивом, чистом и по возможности святом месте".

