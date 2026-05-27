Контейнер со взрывчаткой нашли в Севастополе после атаки ВСУ

Фото: MAX/"РаZVожаев"

В Севастополе после ночной атаки ВСУ обнаружили контейнер со взрывчаткой. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Коробка, обшитая пенопластом, была сброшена с беспилотника.

"Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность", – написал Развожаев.

Он призвал предупредить детей, что нельзя трогать, подбирать и переносить подобные предметы.

Ранее сообщалось, что украинская ракета поразила офис Южного управления Центрального банка в Севастополе. В результате загорелась кровля здания, а взрывная волна выбила окна и повредила балконы в соседних домах.

Всего в ночь на 27 мая над регионами России было сбито 140 украинских БПЛА. В частности, дроны были уничтожены над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Республикой Крым, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.