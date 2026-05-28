28 мая, 10:52

Следующий экипаж МКС отправится на орбиту с Байконура 14 июля

Следующий российско-американский экипаж Международной космической станции отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 июля. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"В июле будет пилотируемая миссия. У нас очередной старт межгосударственных полетов", – приводит его слова "Вести".

В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий – Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхэм.

Ранее российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев впервые вышли в открытый космос с борта МКС в 2026 году. Изначально планировалось, что работы за бортом станции займут 5 часов 27 минут, однако фактическая продолжительность превысила расчетную – 6 часов и 6 минут.

Экипаж полностью выполнил поставленные задачи по научной программе полета. В частности, на модуле "Звезда" была смонтирована аппаратура эксперимента "Солнце-Терагерц", предназначенная для изучения солнечных вспышек.

Российский экипаж МКС покинул станцию впервые в этом году

