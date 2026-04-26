26 апреля, 01:34

Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура

Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется в соцсетях корпорации "Роскосмос".

Вскоре ракета выведет корабль на околоземную орбиту. Ожидается, что "Прогресс МС-34" пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 03:01 по московскому времени.

Корабль доставит на станцию свыше 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, продукты питания, воду, санитарно-гигиенические средства, оборудование для научных экспериментов, новый скафандр "Орлан-МКС" №8 и прочее.

"Прогресс МС-34" займет на МКС место грузового корабля "Прогресс МС-32", который отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента станции 21 апреля.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Сергеем Тетерятниковым отправят к МКС не раньше середины сентября.

