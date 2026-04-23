Ракета "Союз 2.1а" с кораблем "Прогресс МС-34" установлена на Байконуре

На космодроме Байконур собрана ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" для последующего запуска 26 апреля, сообщили в "Роскосмосе".

Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе.

"Прогресс МС-34" доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" № 8. Среди оборудования и расходных материалов также аппаратура для экспериментов "Виртуал", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация".

Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-34" займет на МКС место грузового корабля "Прогресс МС-32". 21 апреля он отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Уточнялось, что корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.