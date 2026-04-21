Корабль "Прогресс МС-32" покинул МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Включение двигателя на торможение запланировано на 04:11 по московскому времени. После этого корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Его место на станции займет "Прогресс МС-34", старт которого состоится на Байконуре 26 апреля.

Ранее боевые расчеты Космических войск ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Запуск был выполнен в интересах Минобороны РФ – на орбиту выведены космические аппараты, предназначенные для нужд военного ведомства. Старт и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме.