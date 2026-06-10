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10 июня, 22:58

Наука

Кладбище китов возрастом 5 млн лет найдено в Индийском океане

Фото: nature.com

Китайские ученые нашли на дне южной части Индийского океана кладбище китов, возраст которого насчитывает более 5 миллионов лет. В нем лежат почти 500 скелетов, сообщил журнал Nature.

"В данной работе мы сообщаем об открытии обширного китового некрополя в зоне Диамантина на глубине от 4 616 до 7 001 метра, простирающегося примерно на 1,2 тысячи километров вдоль морского дна юго-восточной части Индийского океана", – отмечается в сообщении.

Как пояснили специалисты, скопления останков включают пять современных природных сообществ, которые появились при падении китов, и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных.

Изотопное исследование показало, что падения китов происходили как минимум 5,3 миллиона лет назад. При этом среди скелетов ученые обнаружили новый вымерший вид китов.

Ранее на пляжи Уэльса выбросило сотни мертвых акул. Вероятно, это произошло после того, как рыболовецкие суда сбросили прилов или потеряли часть улова в море. Обнаружила акул 65-летняя медсестра Полин Моррис. Гуляя с собаками по пляжу Пембри в Кармартеншире, она наткнулась на огромную сеть, полную мертвых рыб.

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