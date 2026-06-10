Кладбище китов возрастом 5 млн лет найдено в Индийском океане

Фото: nature.com

Китайские ученые нашли на дне южной части Индийского океана кладбище китов, возраст которого насчитывает более 5 миллионов лет. В нем лежат почти 500 скелетов, сообщил журнал Nature.

"В данной работе мы сообщаем об открытии обширного китового некрополя в зоне Диамантина на глубине от 4 616 до 7 001 метра, простирающегося примерно на 1,2 тысячи километров вдоль морского дна юго-восточной части Индийского океана", – отмечается в сообщении.

Как пояснили специалисты, скопления останков включают пять современных природных сообществ, которые появились при падении китов, и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных.

Изотопное исследование показало, что падения китов происходили как минимум 5,3 миллиона лет назад. При этом среди скелетов ученые обнаружили новый вымерший вид китов.

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