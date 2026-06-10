Второе ДТП произошло на МКАД в районе Медведкова

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Авария произошла на внутренней стороне 90-го километра МКАД в районе Медведкова. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, ДТП случилось в районе съезда № 91. На месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства и информация о пострадавших выясняются.

В связи с ДТП движение транспорта затруднено. Водителей призвали выбирать альтернативные пути объезда.

Еще одна авария произошла в районе Медведкова 10 июня. На внутренней стороне 91-го километра МКАД опрокинулся полуприцеп грузового автомобиля. Водителям также рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. На месте аварии работали оперативные службы, а движение в районе ДТП было затруднено. Спустя время его восстановили.

