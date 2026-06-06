Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 88-го км МКАД

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Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работали оперативные службы, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших не уточняются.

Движение в районе ДТП было затруднено. Спустя время его восстановили.

Ранее на Гостиничной улице около дома 9 ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Водитель уехал с места аварии, а пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он позднее скончался. Автомобилиста задержали правоохранители.