Водитель сбил на ребенка на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель сбил ребенка 2024 года рождения и уехал с места ДТП на Гостиничной улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Там уточнили, что ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Genesis у дома 9. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители оперативно установили и задержали владельца машины. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и следователи.

В связи с инцидентом в ведомстве напомнили родителям о необходимости следить за детьми во дворах, особенно рядом с проезжей частью. Водителей, в свою очередь, призвали быть внимательными при движении по дворовой территории.

Ранее мужчина на электровелосипеде наехал на ребенка на тротуаре в районе Бибирево. В результате мальчик 2018 года рождения был доставлен в больницу с травмами. Инцидент произошел на улице Пришвина.

