СК возбудил дело против самокатчика, сбившего девочку в центре Москвы

Следственный комитет возбудил дело против самокатчика, сбившего девочку в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что в пятницу, 15 мая, недалеко от Московского зоопарка электросамокатчик сбил 9-летнюю девочку, которая шла по тротуару. После этого мужчина скрылся с места.

Против самокатчика возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Кроме того, доклад о его расследовании запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее мужчина на электровелосипеде наехал на ребенка на тротуаре в столичном районе Бибирево. В результате мальчик был госпитализирован с травмами. Инцидент произошел на улице Пришвина. 29-летний водитель электровелосипеда двигался по тротуару и сбил ребенка 2018 года рождения.

