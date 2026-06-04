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04 июня, 16:37

Мэр Москвы

Собянин: более 80 спецкабинетов химии появится в обновленных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, что в новых московских школах оборудуют свыше 80 специализированных кабинетов для уроков химии.

Устаревшие объекты обновляются с учетом современных образовательных стандартов в рамках программы "Моя школа". При этом акцент делается не только на теоретических знаниях, но и на практических. В связи с этим в новых кабинетах для уроков химии ученики смогут проводить различные исследования.

В частности, в кабинетах были организованы зоны для индивидуальной и групповой работы. Помимо этого, специалисты оборудовали лаборантские помещения. В качестве оборудования школьникам был предоставлен набор химических реактивов из 101 элемента.

Кроме того, в каждом кабинете есть набор ГИА-лабораторий по химии, который необходим для выполнения практических заданий и демонстрационных опытов в экспериментальной части ОГЭ в 9-м классе и ЕГЭ – в 11-м классе.

"Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", – уточнил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что на востоке Москвы обновляют 11 образовательных учреждений в рамках программы "Моя школа". В настоящее время завершаются работы по устройству новых инженерных коммуникаций. Полной замены потребовали системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.

Также специалисты завершают установку светопрозрачных дверей и чистовую отделку помещений. Здания обновляют согласно единым требованиям к зонированию, наружной и внутренней отделке, освещению и другим параметрам образовательных учреждений Москвы. 1 сентября 2026 года обновленные школы примут учеников.

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