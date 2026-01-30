Собянин: в этом году проведем реконструкцию около 100 школьных зданий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжается комплексная реконструкция объектов нежилого фонда. В этом году планируется провести в порядок около 100 школ, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что по программе "Моя школа" уже выполнили реконструкцию 51 школьного здания и благоустройство прилегающих территорий. Образовательные учреждения открылись в начале учебного года.

Помимо этого, в 2025 году обновили 5 районных центров "Мои документы". В 2026-м работы пройдут еще в 12 зданиях.

"На сегодняшний день по программе модернизации амбулаторного звена обновили больше 300 взрослых и детских поликлиник. В планах на ближайшие 3 года – реконструкция других объектов здравоохранения, включая корпуса МКНЦ имени Логинова, ММНКЦ имени Боткина, ГКБ имени Буянова, Морозовской ДГКБ и другие", – добавил градоначальник.

Ранее Собянин осмотрел ход реконструкции здания школы № 218 в Тимирязевском районе. Ожидается, что учреждение начнет принимать учащихся уже 1 сентября этого года. Оно будет рассчитано на детей с 1-го по 11-е классы.